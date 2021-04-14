النيابة تستمع لزوجة المجنى عليه بواقعة قتل مذيعة زوج شقيقتها بالسيدة زينب

كتب سليم علي

استدعت نيابة جنوب القاهرة بزينهم، زوجة المجنى عليه فى واقعة اتهام مذيعة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب، بسبب إبلاغه عن زوجها، لسؤالها حول أسباب الواقعة، ومعرفة وجود خلافات سابقة من عدمه، والتعرف على الدوافع التى جعلت شقيقتها تقدم على قتل زوجها.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين" وإرسالها للمعمل الجنائي، كما طلبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن واستدعاء الجيران وأهلية المجني عليه، لسؤالهم حول الواقعة.

ومثّلت المتهمة بقتل زوج شقيقتها، جريمتها أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تفاصيل الجريمة وأسباب ودوافع الإقدام على قتل المجنى عليه .

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة في حالة تلبس، وفي يديها السلاح المستخدم في الجريمة؛ إذ اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.