النائب الأول لرئيس وزراء التشيك يقترح عقد قمة روسية - أمريكية فى براغ

براغ (أ ش أ)

وجه النائب الأول لرئيس وزراء جمهورية التشيك، القائم بأعمال وزير الخارجية حاليا، يان هاماتسيك، تعليمات إلى سفيرى التشيك لدى موسكو وواشنطن باقتراح عقد قمة روسية – أمريكية فى براغ.

وكتب هاماتسيك تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء، "تفاعلت مع تصريحات الرئيس بايدن، الذى اقترح عقد لقاء شخصى مع الرئيس بوتين على أراضى دولة ثالثة وأوعزت لسفيرينا فى واشنطن وموسكو بتقديم مكان لقاء محتمل فى براغ التى استضافت بالفعل قمة أوباما – ميدفيديف سابقا".

يذكر أن اتصال هاتفى جرى يوم أمس الثلاثاء، بمبادرة من الجانب الأمريكى، بين الرئيسين، بوتين وبايدن، بحث خلاله الرئيسان، عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية، من بينها ضمان الأمن العالمى، والوضع الحالى للعلاقات الروسية الأمريكية؛ وفق ما جاء فى بيان للبيت الأبيض.

واقترح بايدن "عقد اجتماع قمة فى بلد ثالث فى الأشهر المقبلة لمناقشة جملة من القضايا التى تواجه الولايات المتحدة وروسيا"، معيدا التأكيد على أهمية بناء علاقة مستقرة مع روسيا.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، فى تعليقها على احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى، جو بايدن، أن النمسا مستعدة دائما لأن تكون منصة للمباحثات رفيعة المستوى.