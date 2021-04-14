اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب: 4 ملايين و495 ألف شخص تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 05:00 ص
المغرب: 4 ملايين و495 ألف شخص تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا لقاح - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 4 ملايين و495 ألفا و477 شخصا، وأفاد بيان للوزارة بأن 8849 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 4155359 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
 
يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح إسترازينيكا المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى. 
 
وتسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الخميس الماضي.

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