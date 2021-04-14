اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 02:21 ص
خالد صلاح
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المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تونس بسبب كورونا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 02:00 ص
المغرب يقرر تعليق الرحلات الجوية مع تونس بسبب كورونا إجراءات احترازية - أرشيفية
أ ش أ

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 قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تونس بسبب تفشى فيروس "كورونا"، وذلك بداية من 15 أبريل الجارى، وكانت السلطات المغربية قد مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول حتى 21 مايو المقبل، فى إطار الوضع الوبائى الحالى.
 
ووصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الحالة الوبائية في البلاد بالمقلقة، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات استعدادا لشهر رمضان بهدف الحد من انتشار الوباء، وتداعياته، وتفادي أي انتكاسة في المستقبل.

وأضاف - أمام جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، والتي قدم خلالها بيانات حول الحالة الوبائية بالمغرب - أن المغرب شهد وفاة 8900 وسجل قرابة نصف مليون إصابة، لافتا إلى أن الأسابيع الخمسة شهدت ارتفاعا بشكل مقلق في حالات الإصابات بعد أربعة أشهر من الانخفاض؛ وهو ما جعل النسب تتزايد أسبوعيا.

وأوضح العثماني أن الأمل والانفراجة تعتمد بشكل كبير على التوسع في حملة التلقيح والتي ستعيد الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مع انتظام عملية التطعيم.

المغرب

تونس

رحلات جوية

كورونا

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