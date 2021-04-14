المشدد 5 و3 سنوات للمتهمين بالسطو على مدرسة خاصة وسرقة خزينتها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لقيامهم بالسطو على مدرسة خاصة وسرقة مبلغ مالى من الخزينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 7897 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر، يفيد بلاغا من "جمال السيد" 21 سنة فرد أمن مقيم العاشر من رمضان، أثناء عمله كفرد أمن بمدرسة خاصة، فوجئ بقيام 5 أشخاص بالدلوف إلى المدرسة وتعدوا عليه بالضرب وقيدوه، مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة هاتفه المحمول، ومبلغ مالي من خزينة المدرسة، قدره 32 ألف جنيه، كرها عنه.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، إلى صحة الواقعة، وتبين قيام كل من "عبد الله ع م" 24 سنة فران، و"البرنس ر م" 32 سنة سائق، و" مصطفى ع ع" 25 سنة عامل، و"محمد ص ف" 24 سنة فران، و"محمد ر أ" 25 سنة سائق، مقيمين القاهرة والمنيا، بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهم، وقدمتهم النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.