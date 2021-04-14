القومى للمرأة يشكل لجنة لرصد صورة المرأة فى دراما وإعلانات وبرامج رمضان

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومى للمرأة ، ومقررة لجنة الإعلام انطلاق أعمال لجنة الرصد الدرامى للأعمال الدرامية الرمضانية، موضحة أن هذا العام سوف يشارك فى لجنة الرصد مجموعة من المتطوعين من خارج اللجنة من المتخصصين والمهتمين بصورة المرأة فى الدراما، بخلاف مشاركة مجموعة طلاب وطالبات كليات الإعلام، والذين يبلغ عددهم حوالي (195) طالب وطالبة يتم تقسيمهم لرصد عدد (30) مسلسل سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الدكتورة سوزان القليني وبمشاركة عدد من عضوات و أعضاء اللجنة ، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

كما أوضحت مقررة اللجنة أن لجان الرصد لن يقتصر عملها على الأعمال الدرامية فقط بل ستشمل البرامج والإعلانات التي لها سمة رمضانية، مع تحليل الصحف اليومية البارزة والإذاعة أيضاً، مضيفة أن عمل هذه اللجان لن يقتصر على رصد الصور السلبية للمرأة فقط، بل ورصد الصور الإيجابية أيضاً، لافتة الى أنه تم تصميم استمارات استبيان، أو رصد لمساعدة لجان الرصد في عملها لتقييم صورة المرأة خلال الأعمال الرمضانية.

كما أشارت، إلى أنه تمت مخاطبة رئيس جهاز حمايه المستهلك لترشيح من يمثل الجهاز للمشاركة في عمليات الرصد، للوقوف والحد من الإساءة لصورة المرأة خلال الأعمال الفنية الرمضانية.

وقالت الدكتورة سوزان القليني أن اللجنة سوف يصدر عنها تقريران حول أعمال الرصد، الأول هو تقرير نصف شهري في منتصف شهر رمضان، وتقرير نهائي بعد عيد الفطر المبارك سوف يشمل نتائج عمليات الرصد بعد تحليلها، مؤكدة أن النتائج النهائية للجنة الرصد سوف يتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفى.