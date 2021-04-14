القابضة للمياه تنظم دورة للحصول على اعتماد الأيزو 2015-9001 فى التدريب

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية توحيد آليات العمل وتدقيق نظم المراجعة الداخلية وفقا للمعايير القياسية وفقا لمتطلبات الإدارات المختلفة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، إدارة الجودة ودعم النزاهة لنشر ثقافة الجودة بالقطاعات والإدارات المختلفة بالشركة القابضة والشركات التابعة والعمل بأحدث نظم الجودة المطبقة عالمياً.

وفى هذا السياق، نفذت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد 2 برنامج تدريبي تحت عنوان "التدقيق الداخلي" خلال الفترة من 28 مارس الي 8 ابريل 2021 بشركتى المنيا والدقهلية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل مجموعة من العاملين بالإدارات العامة للتدريب بشركات ( مياه القاهرة – الدقهلية – الغربية - المنيا – كفر الشيخ – أسيوط – الفيوم – المنوفية - سوهاج ) ضمن متطلبات مواصفة الجودة الدولية ISO 9001/2015.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن هذه التدريبات تتم في إطار قيام إدارة الجودة ودعم النزاهه بالشركة القابضة برفع كفاءة الإدارات العامة للتدريب وحصولها على اعتماد مواصفة الايزو، فى ضوء إهتمام الشركة بالعنصر البشرى كأساس لنجاح أى مؤسسة، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يساهم فى تأهيل أعضاء الشركات التابعة لأعمال التدقيق الداخلي للقيام بعمل المراجعات الداخلية بالإدارات العامه للتدريب على نظام الأيزو.