العثور على طفل حديث الولادة وسط أكوام القمامة بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

عثر عدد من عمال الخردة على طفل حديث الولادة ملقى وسط القمامة بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلى حضانة مستشفى منية النصر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بعثور عدد من عمال الخردة على طفل حديث الولادة لم يتعدى على ولادته ساعات قليلة، وسط أكوام القمامة أمام مغسلة بقرية الرياض دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط منية النصر، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عمل عمال الخردة سمعوا صوت طفل يبكى فى كومة قمامة، وبالاقتراب منه تبين أن الحبل السرى ما يزال موجود به، ولا يوجد به ثمة إصابات ملفوف فى قطعة قماش ولا يوجد على جسمه ملابس أو أى شئ يدل على الشخص الذى ألقاه فى هذا المكان، وتم نقله بمعرفة سيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزى، وبتوقيع الكشف عليه تبين أنه لم يمر على ولادته ساعات معدودة.

وتكثف مباحث منية النصر من تحرياتها للوصول إلى مرتكبى واقعة إلقاء الطفل فى هذا المكان وتتبع كاميرات المراقبة فى المنطقة للوصول إلى أسرته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت المباحث عمل تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وأمرت بنقل الطفل إلى حضانة مستشفى منية النصر المركزي، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.