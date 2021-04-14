العثور على جثة فتاة غارقة بترعة فى الدقهلية كان مبلغا بغيابها

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على جثة فتاة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية المعصرة، التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية كان مبلغا بغيابها. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من المدعو من شخص 54 سنة مدرس، مقيم بقرية المعصرة دائرة مركز ميت غمر يفيد بغياب كريمته 20 سنة طالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الزقازيق، مقيمة بذات القرية عن المنزل، وأنها تعانى من مرض نفسى منذ فترة وتعالج لدى أحد الأطباء ولم يشتبه فى غيابها جنائيا.

وعثر بعض الأهالى اليوم، على الجثة المتغيبة بمياه مجرى نهر النيل المار أمام القرية محل إقامتها، وتم انتشالها بمعرفة الأهالى. وبانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة، تبين أنها ترتدى ملابسها كاملة ومصوغاتها الذهبية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

وأخطرت النيابة العامة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر العام وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال مركز ميت غمر بتاريخه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.