العثور على جثة فتاة غارقة بترعة فى الدقهلية كان مبلغا بغيابها

عثر أهالى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على جثة فتاة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية المعصرة، التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية كان مبلغا بغيابها. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من المدعو من شخص 54 سنة مدرس، مقيم بقرية المعصرة دائرة مركز ميت غمر يفيد بغياب كريمته 20 سنة طالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الزقازيق، مقيمة بذات القرية عن المنزل، وأنها تعانى من مرض نفسى منذ فترة وتعالج لدى أحد الأطباء ولم يشتبه فى غيابها جنائيا.
وعثر بعض الأهالى اليوم، على الجثة المتغيبة بمياه مجرى نهر النيل المار أمام القرية محل إقامتها، وتم انتشالها بمعرفة الأهالى. وبانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة، تبين أنها ترتدى ملابسها كاملة ومصوغاتها الذهبية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.
وأخطرت النيابة العامة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر العام وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال مركز ميت غمر بتاريخه، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط سائق قام بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقيامه باستقطاب الفتيات لممارسة أعمال منافية للآداب.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم أول المنصورة، والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "فرع شرق الدلتا" يتضمن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخص 34 سنة سائق، مقيم منطقة "سندوب" دائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز قوص - قنا وبحوزته "2 هاتف محمول" والسابق اتهامه فى عدد "28 قضية" لقيامه بإنشاء وإدارة مجموعة عامة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
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