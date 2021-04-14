الصور الحقيقية لأفراد خلية مدينة نصر الإرهابية بعد تناولهم فى مسلسل الاختيار 2

كتب محمود عبد الراضي

وثقت الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي المتميز "الاختيار 2" العديد من الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية، وتخطيطها لاستهداف البلاد بأعمال تخريبية، من خلال الخلايا الإرهابية، لا سيما "خلية مدينة نصر" التى أسقطها رجال الأمن، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية للأمن الوطنى.

ويعيد "اليوم السابع" نشر الصور الحقيقية لأفراد خلية مدينة نصر الإرهابية، بعد ضبطهم بحوزتهم متفجرات وأسلحة نارية ومحاولتهم إحياء جماعة الجهاد فى مصر والتدبير لاغتيال بعض الشخصيات العامة.

هؤلاء القتلة كانوا يريدون إغراق البلاد بالدماء، ويسقطون الشهداء هنا وهناك، إلا أن يقظة العيون الساهرة من أبطال الأمن الوطني، ساهمت في سقوطهم قبل تنفيذ مخططاتهم الخبيثة، فهم لا يعرفون قيمة الوطن، ولا يعرفون عن الدين سوى اسمه وعن القرآن سوى رسمه.

وحازت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار الجزء الثانى، الذى يعرض على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، احتفاء جماهيرى كبير، حيث استطاعت الحلقة جذب أنظار المشاهدين منذ أولى مشاهده.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، ظهور عدد من نجوم الجزء الأول من العمل، مثل الفنان أمير كرارة الذى لعب دور الشهيد أحمد منسى، وأحمد العوضى الذى جسد شخصية الإرهابى هشام عشماوى، ومحمد إمام الذى لعب شخصية أحد شهداء القوات المسلحة.

جنبا إلى كل هذه الأسماء، كان ظهور أبطال الجزء الجديد من مسلسل الاختيار 2، الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكى، خاطف للأنظار ومبهر، حيث مزجت شخصياتهم ما بين الحزم بسبب أدوراهم الجدية، ولقطات طريفة تساعد المشاهد على تخطى صعاب المسلسل.

بالإضافة إلى ذلك، انتهت أحداث الحلقة الأولى من الاختيار الجزء الثانى، نهاية مشوقة، تحفز متابعى العمل على انتظاره بالميعاد، لاستكمال أحداث المسلسل الذى يسرد تضحيات رجال الشرطة البواسل، التي استطاع الجميع معرفة الكثير عنها خلال الفترات الماضية، ولكن هذه المرة سيتمكن المشاهدين من الغوص في مشاعرهم، وما يمر به هؤلاء الأبطال.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



افراد خلية مدينة نصر



المقبوض عليهم في خلية مدينة نصر



خلية مدينة نصر بعد ضبطها