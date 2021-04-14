الصحة العالمية: 21 دولة فى إقليم شرق المتوسط بدأت تلقح مواطنيها ضد كورونا

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط قبل بضعة أيام شهدنا الآن على الصعيد العالمى سبعة أسابيع متتالية من تزايد الحالات، وأربعة أسابيع من تزايد الوفيات.

وقال المنظرى في بيان اليوم، الأربعاء: "أبلغ 12 بلدًا من أصل 22 بلدًا في إقليم شرق المتوسط عن زيادة فى حالات الإصابة الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه، كما أَبلغ 11 بلدًا عن زيادة في الوفيات".

وتابع: "بوجة عام، ارتفع عدد الحالات والوفيات الجديدة فى الإقليم بنسبة 22% و17% على التوالى فى الأسبوع الماضى مقارنةً بالأسبوع الذى سبقه وهذا يعنى إصابة أكثر من 364113 شخصًا بكوفيد - 19، ووفاة 4415 شخصًا للأسف فى الأسبوع الماضى وحده.

وقال: "تعكس هذه الزيادة في الحالات اتجاهًا يبعث على القلق؛ وهو أن العديد من الناس فى جميع أنحاء الإقليم لا يزالون غير مُدركين لخطورة الوضع، ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية التي أثبتت فعاليتها في وقف سريان العدوى".

وأضاف: "أصبحت اللقاحات متوفِّرة الآن فى جميع بلدان الإقليم، وهى أداة رئيسية لاحتواء المرض وبوجه عام، فقد بدأ 21 بلدًا من أصل 22 بلدًا في تقديم التطعيمات للسُّكان، حيث تلقَّى الناس أكثر من 30 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن فى جميع أنحاء الإقليم.

وتابع: على الدول القيام بحملات توعية للمواطنين لحثهم على اللقاح وتوفير معلومات سليمة حول كل لقاح والبعد عن المعلومات المضللة تماما حول اللقاحات.