السيطرة على النيران بعد اندلاعها بمخزن كاوتش ومصرع طفل بحريق فى كيما بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

سيطرت الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم، الأربعاء، على حريق اندلع داخل مخزن كاوتش ومكتب المساحة بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو، بينما لقى طفل مصرعه نتيجة اختناق من آثار حريق بمنطقة كيما أسوان.

وكان بلاغاً وصل إلى الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق بمخزن كاوتش مكتب المساحة بمنطقة السبعين، وتم الدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق وسيطر رجال الإطفاء على الحريق، دون خسائر فى الأرواح.



جانب من السيطرة على الحريق

وكشفت المعاينة المبدئية للحريق، أن الحريق اندلع فى مخزن كاوتش، وتطايرت شرز من النار إلى مكتب المساحة المواجهة للمخزن تسبب فى اشتعال مكتب المساحة.

وفى السياق ذاته، توفى طفل 4 سنوات نتيجة اختناق من آثار حريق، شب فى منطقة عزبة المرشح بكيما شرق مدينة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



جانب من السيطرة على الحريق