اليوم السابع
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السعودية تعرب عن قلقها من التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووى

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:48 م
السعودية تعرب عن قلقها من التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووى وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان
أ ش أ

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صرحت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، بأن المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.
ودعت المملكة إيران - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل .
وأكدت أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.


السعودية

وزارة الخارجية السعودية

إيران

الملف النووى الإيرانى

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