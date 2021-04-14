اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لعامل بالشرقية لتزويره محررين رسميين

الأربعاء، 14 أبريل 2021 03:27 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل بالشرقية لتزويره محررين رسميين المستشار نسيم بيومى رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لتزويره فى محررين رسميين  بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

  تعود أحداث القضية رقم 1625 لسنة 2020 جنايات قسم ثان  العاشر من رمضان، المقيدة رقم 2144 لسنة 2020، كلى جنوب الزقازيق، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم "  ن  ا ح" 49 سنة  عامل مقيم مركز بلبيس، لمحكمة الجنايات لقيامه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين  هما بطاقة رقم قومى، ورخصة قيادة منسوب صدورها  لوحدة مرور مدينة نصر، بأن قام بالتعديل بالبيانات الخاصة به، وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر، صحة الواقعة.

 


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