الرئيس الصومالى يوقع قانونا يُمدّد ولايته عامين بعد إقراره من البرلمان

وكالات

وقع الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، ليل الثلاثاء/الأربعاء على قانون يمدد ولايته الرئاسية عامين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية، وجاء توقيع فرماجو على القانون غداة إقراره من قبل البرلمان الصومالي بأغلبية.

يأتي هذا بعد أيام من فشل الحكومة الاتحادية الصومالية في التوصل إلى اتفاق مع ولايتين لإنهاء الخلاف المستمر بشأن إجراء الانتخابات.

وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر دبي، في مقديشو الأسبوع الماضي: "أريد أن أوضح للشعب الصومالي أن رئيسي بونتلاند وجوبالاند لا يريدان إجراء انتخابات في البلاد، وقاما بإفشال المحادثات"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونفى رئيسا وزراء ولاية جوبالاند الاتحادية ومنطقة بونتلاند شبه المستقلة ذلك في إفادة إعلامية بالعاصمة، واتهما الرئيس، بإبداء عدم الاهتمام بالمحادثات في محاولة لتمديد فترة بقائه في السلطة، يذكرأن ولاية فرماجو التي استمرت 4 سنوات انتهت في 8 فبراير الماضي.