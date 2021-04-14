اليوم السابع
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الداخلية تداهم الغربية وتضبط 10 قطع سلاح و52 عنصرا إجراميا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:26 ص
الداخلية تداهم الغربية وتضبط 10 قطع سلاح و52 عنصرا إجراميا حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

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وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دوائر أقسام أول وثان وثالث المحلة ومركز المحلة بمديرية أمن الغربية.

أسفرت جهودها عن ضبط (10) قطع سلاح نارى ( بندقيه خرطوش - 3 طبنجات - 6 فرد محلى - 10 طلقات خرطوش) بحوزة (9) مُتهمين ، وضبط (54) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 61 متهما، وضبط (52) عنصرا إجراميا، وتنفيذ (3679) حكما قضائيا متنوعا.        

ونجحت الجهود في ضبط (45) قطع أسلحة بيضاء، وضبط (38) قضية مُتنوعة فى مجال المصنفات ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

 

 


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