الحكومة الفرنسية تؤكد ثقتها بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

كتب أحمد عرفة

أكدت الحكومة الفرنسية ثقتها بلقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

يأتى هذا فيما أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هناك اختلال فى توزيع لقاحات كورونا في العالم وكذلك فى الإقليم، مؤكدا أن كوفاكس يسعى إلى توفير اللقاحات للدول بشكل عادل.

وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن لقاح استرازينكا آمن ولكل لقاح آثار جانبية ويمكن علاجها وهى غير خطرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.