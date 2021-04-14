الجارديان: الملكة إليزابيث تعود لمهامها الملكية بعد 4 أيام من وفاة زوجها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الملكة إليزابيث عادت إلى مهامها الملكية، بعد أربعة أيام من وفاة دوق إدنبرة، الأمير فيليب لحضور مناسبة تقاعد أكبر مسئول في أسرتها.

وشاركت الملكة فى أول حدث شخصي لها باستضافة حفل في وندسور حيث تنحى ويليام بيل رسميًا عن مهامه كلورد تشامبرلين، وهو المسئول الأرفع شأنا في الأسرة الملكية في المملكة المتحدة ، حيث يشرف على الإدارات التي تدعم وتقدم المشورة إلى الملكة بينما يعمل أيضًا كقناة رئيسية للتواصل بين الملكة ومجلس اللوردات.

وأشرف الإيرل على ترتيبات جنازة الدوق ، المعروفة باسم عملية الجسر الرابع. وكان قد سلم مسئولية العملية إلى خليفته ، رئيس التجسس السابق في جهاز المخابرات MI5 ، أندرو باركر ، قبل أسبوع واحد فقط من وفاة الأمير فيليب في قلعة وندسور.

وأوضحت الصحيفة أن مكتب اللورد تشامبرلين، بقيادة المراقب المالي للملكة ، اللفتنانت كولونيل مايكل فيرنون ، مكلف بالجانب العملي للخدمة يوم السبت. لكن اللورد باركر هو المسئول بشكل عام، الذي تولى منصبه الجديد في 1 أبريل بعد تقاعد بيل بعد أكثر من 14 عامًا في المنصب.

تكهنت التقارير بأن الملكة قد تضطر إلى الجلوس بمفردها خلال الجنازة في كنيسة القديس جورج لأن قواعد كورونا تنص على أنه يجب على الناس البقاء على بعد مترين على الأقل من أي شخص ليس جزءًا من منزلهم.

لا تفي الملكة بالمتطلبات المنصوص عليها في القواعد للانضمام إلى فقاعة الدعم لأنها لا تعيش بمفردها. ومع ذلك، سيسمح لعضو من موظفي قلعة وندسور بالجلوس معها حيث أعتبرت "الجارديان" أنه من غير المرجح ألا يكون لديها شخص يرافقها في جنازة زوجها.

وقالت الصحيفة إنه يجب على المشيعين الثلاثين المسموح لهم في الحفل بموجب قواعد فيروس كورونا ارتداء أغطية للوجه أثناء الخدمة ولا يُسمح لهم بالغناء. تنص قواعد الحكومة على أن شخصًا واحدًا فقط "محترف" يمكنه الغناء في الجنازات ويمكن لثلاثة أفراد فقط الغناء "إذا كان ذلك ضروريًا".