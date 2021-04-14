التنمية المحلية تطلق مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب على عبد الرحمن

أطلق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المواطنين، بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب فى إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية بالمحافظات لخدمة المواطنين لاسيما محدودى الدخل والمناطق الأكثر احتياجاً.



وشهد شعراوى، وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحى، الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطنى للشباب وعدد من ممثلى المجلس اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوع من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن أمام مقر الوزارة، ضمن المرحلة الأولي للمبادرة، التى تضم 35 سيارة ستتوجه إلى 11 محافظة هى ( القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وبنى سويف والمنوفية).



وتفقد وزير التنمية المحلية بعض السيارات والسلع المعروضة للمواطنين والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق ولا تقل عنها جودة وحديثة التعئبة والإنتاج، مشيدا "بمبادرة" شباب الخير" التى ينظمها المجلس الوطنى للشباب فى إطار حرص الوزارة للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوي معيشة المواطنين، كما أشاد شعراوى بكافة المبادرات الأخرى التى أطلقها المجلس بالتعاون مع الوزارة فى مختلف المحافظات ومن بينها ( مبادرة مجلس إدارة الشارع للنظافة والتجميل).



وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر اجتياحاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة علي الأسواق ، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون ودعم كافة المبادرات الشبابية التى تحقق صالح المواطن وخدمته بالمحافظات لاسيما فى المجالات الحيوية والخدمية.



وطالب شعراوى، بتركيز تلك سيارات المبادرة على المحافظات الحدودية والمناطق الشعبية والفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات المرحلة الأولى .



وقال الوزير، إنه سيتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر لتوفير بعض السيارات المجهزة بقروض ميسرة للشباب بالمحافظات وتوفير بعض أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالتنسيق مع الشركات الوطنية ومن بينها شركة الصالحية للاستثمار الزراعى وإدماجهم فى ( مبادرة شباب الخير ) وبعض المبادرات الأخرى التى تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين وبما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .



ومن جانبه، قال الدكتور وائل الطناحى، إن المجلس تعاقد مع إحدي شركات بيع المواد الغذائية للمشاركة فى المبادرة وتوفير السلع الغذائية المتنوعة حيث تضم المبادرة في مرحلتها الأولى 11 محافظة و تساعد فى توفير فرص عمل و تشغيل حوالي 396 شاب عبر مراحل المبادرة المختلفة ، وأضاف أن المبادرة سوف تستمر لمدة عام وسيكون هناك متابعة من الشباب فى المجلس لكافة تطوراتها فى المحافظات لضمان النجاح الكامل لها وتحقيق أهدافها خاصة فى إطار مبادرة مجلس إدارة الشارع وتحفيز المشاركين من الشباب فى تلك المبادرة من خلال تقديم الخدمات للمناطق والشوارع والقري المنفذ بها المبادرة فى أماكنهم.



وأوضح الأمين العام للمجلس أن السلع الغذائية سيتم مراقبة جودتها وصلاحيتها من جانب الجهات المعنية فى المحافظات وعلى رأسها مديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك.