التحقيق مع مذيعة متهمة بقتل زوج شقيقتها.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

كتب سليم على

تباشر نيابة جنوب القاهرة، التحقيقات مع المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها، لإبلاغه عن زوجها المتهرب من دفع ديون لعدد من الأشخاص، حيث أمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، واستدعاء الجيران وأهلية المجني عليه، لسؤالهم حول الواقعة.

ومثّلت المتهمة بقتل زوج شقيقتها، جريمتها أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تفاصيل الجريمة وأسباب ودوافع ارتكاب الأقدام على قتل المجنى عليه .

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة؛ واعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.