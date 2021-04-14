التجار والعمال يواصلون التظاهر ضد الإغلاق وقيود كورونا فى إيطاليا

فاطمة شوقى

خرج التجار والعمال مرة آخرى فى احتجاجات جديدة فى روما ضد الإغلاق والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه هذه الاحتجاجات كانت بالفعل سلمية على عكس الاحتجاجات السابقة التى شهدت اشتباكات كبيرة بين المتظاهرين ورجال الشرطة.



ايطاليا والاحتجاجات ضد قيود كورونا

شارك فى هذه الاحتجاجات من عمال المغاسل الصناعية إلى الفنانين، الطهاة ، مع احتجاج شبه احتفالي ، رُددت فيه شعارات مثل "العمل والعمل" و "إعادة الافتتاح" وعلقت مجموعة عناصر مختلفة مع لافتة كتب عليها: "غادرت إيطاليا الملونة نحن في ملابسنا الداخلية ، لكن كفى ". توسيع مجموعات رجال الأعمال يطالبون بإنهاء القيود ؛ بينما يطلب الأطباء الاحتفاظ بها.



احتجاجات ايطاليا

وأشارت الصحيفة إلى انه في الأيام الأخيرة ، تضاعفت الاحتجاجات ضد حكومة ماريو دراجي ، التي تدرس لتوسيع الفتح من مايو ، تحت ضغط بين طلبات رجال الأعمال ، ولكن أيضًا من قبل الأطباء ، الذين طالبوا بعدم تخفيف الإجراءات التقييدية قبل أن يظل نظام المستشفيات مثقلًا ، مع ما يقرب من 31000 في المستشفى ، حوالي 3600 منهم في وحدات العناية المركزة.

في الوقت الحالي ، تكون معظم المناطق الإيطالية في مستوى تحذير متوسط ​​، وهو لإغلاق الحانات والمطاعم كل يوم من أيام الأسبوع مع إمكانية توصيل الطلبات للمنازل حتى حظر التجول ، في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي.