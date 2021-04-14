التأديبية تنهي طعن موظف بشركة بترول تمت مجازاته لظهوره علي التلفزيون دون إذن

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإثبات ترك الطاعن لخصومته، في طعن مقام من موظف يعمل بإحدي شركات البترول ووقعت عليه جزاء تأديبي لما نُسب له من الظهور في إحدي البرامج التلفزيونية دون الحصول علي الموافقة اللازمة من جهة عمله .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه ، أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهي شركة بترول، ونسب له مخالفة التعليمات طبقاً للتحقيق الإداري الذي تم معه، وذلك على سند من القول بقيامه بالظهور في إحدى البرامج التليفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة، ونعى الطاعن على القرار مخالفته صحيح الواقع والقانون، وطلب قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وبرأته مما نُسب اليه .
وذكرت المحكمة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام المحكمة بشخصه وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل في مواجهة الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها، والذي مثل أمام المحكمة وقبل ترك الطاعن للخصومة، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .
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