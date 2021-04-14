التأديبية تنهي طعن موظف بشركة بترول تمت مجازاته لظهوره علي التلفزيون دون إذن

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإثبات ترك الطاعن لخصومته، في طعن مقام من موظف يعمل بإحدي شركات البترول ووقعت عليه جزاء تأديبي لما نُسب له من الظهور في إحدي البرامج التلفزيونية دون الحصول علي الموافقة اللازمة من جهة عمله .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس

وذكر الطاعن شرحاً لطعنه ، أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهي شركة بترول، ونسب له مخالفة التعليمات طبقاً للتحقيق الإداري الذي تم معه، وذلك على سند من القول بقيامه بالظهور في إحدى البرامج التليفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة، ونعى الطاعن على القرار مخالفته صحيح الواقع والقانون، وطلب قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وبرأته مما نُسب اليه .

وذكرت المحكمة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام المحكمة بشخصه وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل في مواجهة الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها، والذي مثل أمام المحكمة وقبل ترك الطاعن للخصومة، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن .