البنتاجون تجمد خطط ترامب للانسحاب من ألمانيا وتضيف 500 جندى

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن أنه يوسع الوجود العسكري في ألمانيا بمقدار 500 جندي وتوقف عن قرار الإدارة السابقة بخفض عدد القوات، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

ووفقا للتقرير، فإن إضافة 500 جندي إلى العدد الإجمالي الحالي البالغ حوالي 35000 هو لفتة رمزية للتضامن مع ألمانيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي، كما تلبي حاجة حددها قادة أوروبا قبل أشهر.

قال أوستن إن القوات الإضافية سيكون لها دور في خدمة الفضاء والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية، وأضاف: "تؤكد هذه الزيادة المخطط لها في الأفراد الأمريكيين التزامنا تجاه ألمانيا وتحالف الناتو بأكمله".

جاء هذا الإعلان بعد محادثات مع وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور في أول جولة له في أوروبا منذ توليه منصب رئيس البنتاجون في يناير.

ورحبت كرامب-كارينباور بالإعلان باعتباره "إشارة قوية" لعلاقة أمريكية ألمانية صحية.

ويخطط أوستن يوم الأربعاء للسفر إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل لمناقشة قرار بايدن.

في تصريحاته في برلين ، قال أوستن في مؤتمر صحفي إن 500 جندي أمريكي إضافي في ألمانيا سيتمركزون بشكل دائم في منطقة فيسبادن في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث ستعزز هذه القوات الردع والدفاع في أوروبا. وقال أوستن في ملاحظات معدة مسبقاً: "إنهم سيعززون قدراتنا الحالية لمنع الصراع ، وإذا لزم الأمر ، القتال والفوز".

إعلان أوستن يوم الثلاثاء هو أول مؤشر ملموس على أنه لن ينفذ قرار ترامب ، والذي تضمن نقل مقر القيادة الأمريكية الأوروبية من ألمانيا إلى بلجيكا.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان قرار إضافة 500 جندي يعني أن واشنطن لن تنفذ خطوة ترامب، قال أوستن إن البنتاجون "أوقف" التخطيط لخفض القوات.