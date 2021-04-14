اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون تجمد خطط ترامب للانسحاب من ألمانيا وتضيف 500 جندى

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:29 ص
البنتاجون تجمد خطط ترامب للانسحاب من ألمانيا وتضيف 500 جندى وزير الدفاع الامريكي
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن أنه يوسع الوجود العسكري في ألمانيا بمقدار 500 جندي وتوقف عن قرار الإدارة السابقة بخفض عدد القوات، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

ووفقا للتقرير، فإن إضافة 500 جندي إلى العدد الإجمالي الحالي البالغ حوالي 35000 هو لفتة رمزية للتضامن مع ألمانيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي، كما تلبي حاجة حددها قادة أوروبا قبل أشهر.

قال أوستن إن القوات الإضافية سيكون لها دور في خدمة الفضاء والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية، وأضاف: "تؤكد هذه الزيادة المخطط لها في الأفراد الأمريكيين التزامنا تجاه ألمانيا وتحالف الناتو بأكمله".

جاء هذا الإعلان بعد محادثات مع وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور في أول جولة له في أوروبا منذ توليه منصب رئيس البنتاجون في يناير.

ورحبت كرامب-كارينباور بالإعلان باعتباره "إشارة قوية" لعلاقة أمريكية ألمانية صحية.

ويخطط أوستن يوم الأربعاء للسفر إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل لمناقشة قرار بايدن.

في تصريحاته في برلين ، قال أوستن في مؤتمر صحفي إن 500 جندي أمريكي إضافي في ألمانيا سيتمركزون بشكل دائم في منطقة فيسبادن في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث ستعزز هذه القوات الردع والدفاع في أوروبا. وقال أوستن في ملاحظات معدة مسبقاً: "إنهم سيعززون قدراتنا الحالية لمنع الصراع ، وإذا لزم الأمر ، القتال والفوز".

إعلان أوستن يوم الثلاثاء هو أول مؤشر ملموس على أنه لن ينفذ قرار ترامب ، والذي تضمن نقل مقر القيادة الأمريكية الأوروبية من ألمانيا إلى بلجيكا.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان قرار إضافة 500 جندي يعني أن واشنطن لن تنفذ خطوة ترامب، قال أوستن إن البنتاجون "أوقف" التخطيط لخفض القوات.

 

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

البنتاجون

لويد أوستن

وزارة الدفاع الامريكية

ألمانيا

القيادة الأمريكية الأوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"البنتاجون" يدرس مقترحات لتحويل مركباته للعمل بالكهرباء والوقود الحيوى

الإثنين، 12 أبريل 2021 12:52 م

أسرار "اقتحام الكونجرس".. أسوشيتدبرس تكشف وثيقة "البنتاجون" "ليلة 6 يناير".. بنس طالب وزير الدفاع بـ"تطهير الكابيتول" من انصار ترامب.. رئيس الأركان حذر من التفريط في النظام..وكثافة الحشود فاقت التجهيزات الأمنية

الأحد، 11 أبريل 2021 02:00 ص

البنتاجون: لقاح كورونا سيتاح لجميع أفراد الجيش الأمريكى بحلول مايو المقبل

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:59 م

بولتيكو: البنتاجون يحذر من تسلل المتطرفين من اليمين واليسار إلى صفوف الجنود

الأحد، 28 مارس 2021 11:22 ص

البنتاجون: مشروع لإنتاج مفاعلات نووية متنقلة كبديل عن الكهرباء التقليدية

الخميس، 25 مارس 2021 12:25 م

البنتاجون يوافق على طلب إيواء أطفال مهاجرين في قاعدتين بتكساس

الخميس، 25 مارس 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة