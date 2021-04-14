اليوم السابع
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استعدادات مكثفة لتأمين مباراتى الأهلى والنصر والزمالك وحرس الحدود

الأربعاء، 14 أبريل 2021 03:00 ص
استعدادات مكثفة لتأمين مباراتى الأهلى والنصر والزمالك وحرس الحدود الأهلي
كتب محمود عبد الراضى

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والنصر، اليوم الأربعاء، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، في المباراة التي ينوي الجهاز الفني لتحقيق الفوز فيها للاستمرار في الحفاظ على اللقب الذي توج به المارد الأحمر في النسخة الماضية عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية.

 

ويحرص رجال الأمن على تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة بين الفريقين.

 

ويعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط ستاد السويس لتأمين مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

 

 


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