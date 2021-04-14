ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب قبالة شواطئ جيبوتى لـ 50 شخصا

كتب وكالات

وأفادت الشرطة فى صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بأنه فى الليلة الفاصلة بين 11 و12 من أبريل الجاري، غرق مركب بحرى يقل مهاجرين غير شرعيين من اليمن فى شاطئ غيهاريا، بالمياه الشمالية لجمهورية جيبوتي.

وأضافت الشرطة، بحسب "روسيا اليوم"، أن فرق إنقاذ ودورات المراقبة البحرية لحرس السواحل الجيبوتى حضرت بسرعة إلى مكان الحادثة، وساعدت فى إنقاذ 12 شخصا بينهم إمرأة حامل وطفلة، فيما غرق أكثر من 50 آخرين.

وأشارت إلى أنه تم انتشال 35 جثة ودفنها، بينها 14 إمرأة وفتاة، فيما تم تحديد مواقع 15 جثة أخرى يجرى البحث عنها وانتشالها، وأعلنت شرطة خفر السواحل الجيبوتية أن البحث لا زال جاريا عن أى ناجين محتملين أو مفقودين، وكذلك رفات الضحايا الآخرين.

ونشر السلطات صورا لعملية انتشال الجثث ودفنها، وإنقاذ الناجين.