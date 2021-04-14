احتراق مزرعة دواجن ونفوق 3700 دجاجة بسبب ماس كهربائى بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شب حريق بمزرعة دواجن بناحية قرية كفور العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية مما ادى إلى نفوق الدواجن الموجودة بالداخل، وتلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق مزرعة دواجن كائنة بقرية كفور العرب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز و قوات الحماية المدنية، و تم السيطرة على الحريق وإخماده وتبين أن المزرعة مكونه من طابق واحد ومشيده بالبلوك ، ومعروشه بالسده والعروق الخشبيه، على مساحة 600 متر تقريبا خارج الكتله السكنية ملك المدعو ع ن ع 30 سنة حصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بذات القرية، ونجم عن ذلك احتراق سقف المزرعة، ونفوق 3700 كتكوت عمر 35 يوما ولم ينتج عنه ثمة اصابات بالأرواح البشرية.

وبسؤال مالك المزرعة أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى ،بلوحه المفاتيح الخاصة بالمزرعة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتم إخطار الطب البشرى لدفن الدواجن النافقة بالطريقة الآمنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3047 لسنه 2021 جناح مركز شرطة طلخا وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.