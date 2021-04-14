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إيفانكا ترامب تحصل على جرعة لقاح كورونا.. وتوجه رسالة للأمريكيين

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:17 م
إيفانكا ترامب تحصل على جرعة لقاح كورونا.. وتوجه رسالة للأمريكيين إيفانكا ترامب
ريهام عبد الله

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تلقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ومستشارته، لقاح كورونا، ووجهت رسالة للأمريكيين لتشجيعهم على تلقى اللقاح، قائلة :"أتمنى أن تفعلوا أنتم أيضا"، وظهرت ابنة الرئيس الأمريكى السابق، فى إطلالة بسيطة، من "تى شيرت" أبيض، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وارتدت كمامة باللون الأزرق الداكن.

ونشرت إيفانكا، صورا من تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت: "اليوم حصلت على اللقاح، أتمنى أن تفعلوا ذلك أنتم أيضا"، شكرا للممرضة توريس".

ايفانكا تحصل على لقاح كورونا
ايفانكا تحصل على لقاح كورونا

 

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

 

ايفانكا
ايفانكا تتلقى لقاح كورونا
 

وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت صورا، فبراير الماضى لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر في نزهة رومانسية على طول الشاطئ في ميامي حيث يستقران، بعد مغادرتهما البيت الأبيض.

وتم تصوير الابنة الأولى السابقة البالغة من العمر 39 عامًا وزوجها جاريد، 40 عامًا، وهما يسترخيان على كراسى، للتشمس، فيما يقرآن الكتب قبل المشي معًا على طول شاطئ البحر بينما تندفع الأمواج تحت أقدامهما، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وارتدت إيفانكا فستانا أبيض أنيقا وقبعة من القش عريضة الحواف بينما ارتدى جاريد سروال سباحة باللون الأزرق الداكن، ويبدو أن جاريد يقرأ كتاب بقلم لي كوان يو، رئيس الوزراء السابق لسنغافورة، بينما استغرقت إيفانكا بعض الوقت للاستمتاع بأشعة الشمس قبل قراءة كتاب الفرح: السعادة الدائمة في عالم متغير للدلاى لاما الرابع عشر، ديزموند توتو ودوجلاس أبرامز، ويطرح الكتاب الذي كتب عام 2016.

من جهة أخرى، كانت إيفانكا ترامب، قد أخبرت السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بأنها لن تتحداه على مقعده فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى فلوريدا بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري العام المقبل 2022.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعيش إيفانكا ترامب فى ميامي مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، وكانت هناك تكهنات بأنها ستبدأ حياة سياسية جديدة، خاصة بعد أن خدمت لمدة أربع سنوات في البيت الأبيض لوالدها.

 


كورونا

لقاح كورونا

ايفانكا ترامب

ايفانكا تتلقى لقاح كورونا

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