"إندبندنت": البرلمان الأوروبى يرفض مرة ثانية تحديد موعد التصديق على "بريكست"

كتبت رباب فتحى

رفض البرلمان الأوروبي مرة أخرى تحديد موعد للتصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وسط مخاوف حول عدم تنفيذها بشكل صحيح من قبل المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وكان من المتوقع أن يعلن قادة الجماعات الحزبية الأوروبية، أن الاتفاق سيتم التصديق عليه فى جلسة بأواخر أبريل، لكن بعد الاجتماع قالوا إنهم سينتظرون تطمينات من حكومة رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون.

وسيصوت أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيون بالشئون الخارجية ولجان التجارة في البرلمان بشكل فردي على الاتفاقية يوم الخميس، لكن الجلسة العامة الرئيسية، المطلوبة للتصديق الكامل، لم يتم تحديدها بعد.

وقال كريستوف هانسن، عضو البرلمان الأوروبي من يمين الوسط الذي يقود لجنة التجارة في البرلمان، إن القرار "سيتم تأجيله بسبب الحاجة إلى إحراز تقدم فى خارطة الطريق من أجل التنفيذ العملي الكامل للصفقة".

ويمثل قرار مؤتمر الرؤساء بالبرلمان المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المصادقة ، بعد قرار بتأجيلها نشرته صحيفة "إندبندنت" في مارس.

جاء ذلك بعد تحرك المملكة المتحدة من جانب واحد لتمديد فترات السماح على ضوابط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موانئ أيرلندا الشمالية لمدة ستة أشهر على الأقل.

وتخشى الحكومة البريطانية من أن تنفيذ الاتفاقية التي تفاوضت بشأنها بالكامل في الوقت المحدد سيؤدي إلى المزيد من المشاكل الاقتصادية في أيرلندا الشمالية. وحتى في ظل النظام المريح الحالي، تُركت بعض أرفف السوبر ماركت في المنطقة فارغة منذ 1 يناير وسط مشاكل الإمداد.

ولا تزال المحادثات جارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مسألة تمديد أي فترة سماح ، ومن المقرر أن يلتقي المفاوض ديفيد فروست بنظيره الأوروبي يوم الخميس.