إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز قفط جنوب محافظة قنا وتم نقل المصابين إلي مستشفي قنا الجامعي.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بجانب ترعة بالقرب من قرية الشيخية بمركز قفط.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة عاطف محمد، 53 عاما، وليد كمال، 40 عاما، بكري محمد، 45 عاما، يوسف احمد، 48 عاما، رمضان الشاذلي، 55 عاما، عادل محمود، 28 عاما، صابر محمود، 40 عاما، محمد ابراهيم، 39 عاما، صلاح محمد، 51 عاما، ابو بكر طه، 31 عاما.