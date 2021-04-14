اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 07:40 م
خالد صلاح
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أفغانستان تعلن مقتل قيادى بارز تابع لتنظيم داعش وضبط متفجرات وأسلحة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 07:00 م
أفغانستان تعلن مقتل قيادى بارز تابع لتنظيم داعش وضبط متفجرات وأسلحة عناصر من الشرطة الأفغانية
كابول أ ش أ

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أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية، اليوم  الأربعاء ، مقتل أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابى فى إقليم نانجرهار، وضبطت متفجرات وبعض الأسلحة بمخبأ تنظيم داعش فى منطقة خوجياني، دون أى تعليق من تنظيم داعش على الحادث.

وقال مصدر أمنى فى إقليم نانجرهار لوكالة أنباء  بختار  الأفغانية، إن قوات الأمن الوطنى الخاصة تمكنت من قتل القيادى البارز فى تنظيم داعش والمعروف باسم مصطفى فى منطقة خوجيانى الليلة الماضية، مضيفا أن القيادى الداعشى كان يخطط لهجمات إرهابية جديدة.

وأشار إلى أن الملا مصطفى هو منفذ عشرات العمليات الإرهابية القاتلة فى نانجرهار، حيث قال إن معظم التفجيرات والاغتيالات وهجمات داعش الأخيرة فى المنطقة الشرقية نٌفذت بأوامر منه.

وفى سياق منفصل، أحبطت الشرطة الأفغانية، اليوم، عدة هجمات إرهابية فى أقاليم خوست وميدان ورداك ولوجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، لوكالة أنباء  بختار  الأفغانية، إن قوات الشرطة تمكنت من تفجير دراجة نارية مليئة بالمتفجرات فى منطقة فارم باغ خوست، وتفجير لغم أرضى ثقيل على الطريق العام وسط ميدان وردك، وتفجير لغم أرضى فى منطقة محمد أغا فى لوجار.

 


أفغانستان

أخبار أفغانستان

تنظيم داعش

ضبط متفجرات وأسلحة

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