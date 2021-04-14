أريزونا تطالب بإعلان الطوارئ بعد أزمة المهاجرين

كتبت: نهال أبو السعود

طالب مارك برنوفيتش المدعي العام في أريزونا الأمريكية الحاكم دوج دوسي بإعلان حالة الطوارئ استجابة لأزمة المهاجرين المتزايدة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، حيث تتطلع الولاية لنشر الحرس الوطني للتعامل مع الأمر.

وفقا لشبكة فوكس نيوز، قال برنوفيتش في رسالة إلى زميله الجمهوري "إن عكس الاتجاهات المدمرة على الحدود يتطلب فرض سيادة القانون ومحاسبة الحكومة الفيدرالية" ، وحث حكومة الولاية على التحرك "بسرعة".

دعا برنوفيتش دوسي لإعلان حالة الطوارئ ودعوة مجلس الطوارئ في الولاية "لمعالجة أزمة الحدود والاتجار بالبشر والمخدرات التي ستستمر في التدفق منها".

كانت الولايات الحدودية مثل أريزونا تواجه الأزمة ، التي شهدت أكثر من 172 ألف مهاجر في مارس وحده - وهي مؤشرات على أن الزيادة هذا العام سوف تتفوق على عام 2019.

ووصف دوسي ما يحدث في حديثه لفوكس نيوز قائلا: قال دوسي في برنامج " بايدن منفصل عن الواقع. إنهم بحاجة لإصلاح هذه السياسات ، حتى نتمكن من وقف ما يحدث على هذه الحدود إنها أزمة أمن قومي وأزمة إنسانية في نفس الوقت ".

ولخص أيضًا الظروف القاسية التي تواجه الولاية: "نحن في زيادة بنسبة 500% تقريبًا من حيث المخاوف. لدينا زيادة بنسبة 300% في عدد الأشخاص الذين يأتون ولديهم سجل إجرامي سابق".

وحذر من أنه بينما يمكن لأريزونا أن تتصرف ، فإنها تتطلب أيضًا من الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراءات عبر الحدود حتى تكون فعالة تمامًا.

وقال: "أريزونا ستؤدي دورها بالطبع ، لكن إذا قمنا بحماية أريزونا ويأتي هؤلاء الأشخاص أنفسهم عبر تكساس أو نيومكسيكو أو كاليفورنيا ، فسيذهب ذلك بلا فائدة حقًا".