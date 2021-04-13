10 أطعمة يجب تجنبها فى رمضان.. المخلل والمشروبات الغازية أبرزها

كتب ـ محمد صبحى

مع حلول شهر رمضان ، يتسائل العديد من المصريين عن الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها خلال الشهر وذلك لتجنب الدخول فى مشاكل بالمعدة أثناء الصيام ، وفى هذا الصدد أصدر الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث روشتة متكاملة للأطعمة التى يجب تكبنها فى رمضان



1 - المشروبات الغازية:

الكثير من الناس تجدهم على الإفطار يتناولون المشروبات الغازية، والمشكلة أن هذه المشروبات مليئة بالسكريات والمواد التي تضر الجسم، حيث تزيد من الدهون في الجسم ولن تفيده على الإطلاق، لذلك يفضل استبدالها بعصائر طبيعية.



2 - الأطعمة المالحة:

الأطعمة المالحة معروفة بأنها تقوم بحبس الماء في الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التي تشعرنا بالعطش بشكل كبير، لذا يجب تجنبها وقت السحور حتى لا نشعر بالعطش أثناء صيامنا.



3 - الأطعمة الحارة:

التوابل الحارة يجب تجنبها طوال شهر رمضان لأنها تجعلنا عرضة لحموضة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي.



4 - الحلويات:

من العادات والتقاليد الرمضانية تناول الحلويات بعد الإفطار، وهي من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان، فلو اعتدلنا في تناول الحلويات فلن نفاجأ إذا نقص وزننا، فقط نحاول أن نقلل منها بشكل كبير، ونمارس بعض التمارين الرياضية وسوف نقوم بحرق الدهون وتقليل وزننا في رمضان.

ولكبح الشعور بالحاجة للسكر يمكننا يمكننا أن نلجأ إلى تناول الفواكه المليئة بالسكر الطبيعي فهي تمنحنا شعوراً أفضل. وتوفر كمية الماء في الجسم ولا تسبب زيادة في الوزن.



5 - المخلل:

شأنه شأن الأطعمة المالحة، فهو مليء بالصوديوم والإكثار من الصوديوم مضر جداً بالصحة ويشعر الشخص بالعطش، والمخلل تحديداً من الأطعمة التي لا يفضل الرياضيون أو لاعبو كمال الأجسام تناوله لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح.

الأطعمة المعلبة:

فبعد صيام أكثر من 15 ساعة، فإن الجسم يحتاج إلى العديد من المصادر الغذائية التي بالتأكيد لن نحصل عليها بشكل كبير من الأطعمة المعلبة، فلذلك يفضل تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبة بقدر الإمكان.



6 -الأرز والمكرونة:

يفضل التقليل منها قدر المستطاع لأن النشويات تزيد الوزن وتمثل ثقلاً على المعدة.



7 - الحمضيات:

تجنب الحمضيات مثل البرتقال لأنها تسبب حموضة المعدة وكذلك تصيبنا بالغازات.



8 -الأطعمة الغنية بالدهون :

الأطعمة الغنية بالدهون كالقشطة واللحوم الدهنية والسمن العربي وغيرها من المأكولات التي تسبب لنا العطش والجوع بشكل مبكر، وتزيد من نسبة الكولسترول.



9 - الأطعمة المقلية

كما يفضل أن نستغني عن الأطعمة المقلية، واستبدالها بالخضروات، فالطعام المقلي لنا عسر الهضم وزيادة في الوزن.



10 - الشاي والقهوة بعد الإفطار:

يعدان من المشروبات المنتشرة في مجتمعاتنا العربية، ولكن يجب عدم شربهما بعد الإفطار مباشرة، وذلك لأنهما يعتبران سبباً في سوء امتصاص الحديد، والذي بدوره يسبب فقر الدم.









