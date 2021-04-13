‏إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أسيوط الجديدة

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير ‏أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل عند الوصلة ما بين قرية عرب العوامر، ومدينة أسيوط الجديدة.

وبالانتقال والإسعاف، تبين صحة البلاغ، كما تبين إصابة 3 أشخاص هم "محمد .ع.ع" 27 سنة اشتباه كسر في الحوض، و"حازم .أ.أ" 30 سنة اشتباه كسر الضلوع، و"غلاب .س .م " 25 سنة، ‏اشتباه كسر في الضلوع.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة .