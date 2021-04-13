وزير الدفاع الروسى: أمريكا والناتو ينقلان قواتهما إلى الحدود الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطى "الناتو" يقومان بنقل قواتهم إلى الحدود الأوروبية لروسيا، مشيرا إلى أن قدراتهم الأساسية تتواجد فى مناطق البحر الأسود وبحر البلطيق.

وقال شويجو، فى تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، "تقوم القوات الأمريكية حاليا بحشد قوات من أمريكا الشمالية إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسى، فضلا عن تحريك القوات فى أوروبا إلى الحدود الروسية، كما أن القوة الأساسية تتركز في مناطق البحر الأسود وبحر البلطيق".

وأضاف وزير الدفاع الروسى "سيتمركز ما مجموعه 40 ألف جندى و15 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فى ذلك الطيران الاستراتيجى، بالقرب من الأراضي الروسية".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ضاعفت الاستطلاع الجوى على الحدود الروسية، بينما رفعت الاستطلاع البحرى بمقدار مرة ونصف، حيث عززت القوات الأمريكية تواجدها فى بولندا ودول البلطيق مقارنة بالعام الماضى، فقد زادت كثافة الاستطلاع الجوى بمقدار الضعف، بينما زاد الاستطلاع البحرى بمقدار مرة ونصف".