اليوم السابع
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وزير الدفاع الروسى: أمريكا والناتو ينقلان قواتهما إلى الحدود الروسية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 03:12 م
وزير الدفاع الروسى: أمريكا والناتو ينقلان قواتهما إلى الحدود الروسية وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)

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أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطى "الناتو" يقومان بنقل قواتهم إلى الحدود الأوروبية لروسيا، مشيرا إلى أن قدراتهم الأساسية تتواجد فى مناطق البحر الأسود وبحر البلطيق.
 
وقال شويجو، فى تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، "تقوم القوات الأمريكية حاليا بحشد قوات من أمريكا الشمالية إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسى، فضلا عن تحريك القوات فى أوروبا إلى الحدود الروسية، كما أن القوة الأساسية تتركز في مناطق البحر الأسود وبحر البلطيق".
 
وأضاف وزير الدفاع الروسى "سيتمركز ما مجموعه 40 ألف جندى و15 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فى ذلك الطيران الاستراتيجى، بالقرب من الأراضي الروسية".
 
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ضاعفت الاستطلاع الجوى على الحدود الروسية، بينما رفعت الاستطلاع البحرى بمقدار مرة ونصف، حيث عززت القوات الأمريكية تواجدها فى بولندا ودول البلطيق مقارنة بالعام الماضى، فقد زادت كثافة الاستطلاع الجوى بمقدار الضعف، بينما زاد الاستطلاع البحرى بمقدار مرة ونصف".
 
وكشف وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، عن نقل عدة أفواج عسكرية تابعة للجيش الروسى إلى الحدود الغربية، لمواجهة تهديدات (الناتو) الأخيرة.
 
وقال شويجو - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إنه تم بنجاح نقل جيشين وثلاث وحدات من قوات الإنزال الخاصة إلى الحدود الروسية الغربية فى مناطق التدريب العسكرى خلال ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن القوات أظهرت الاستعداد التام والقدرة على القيام بمهامها لضمان الأمن العسكرى للبلاد.

 


روسيا

امريكا

الناتو

البلطيق

البحر الاسود

الحدود الاوروبيه لروسيا

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