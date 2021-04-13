اليوم السابع
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وزير الخارجية الأوكرانى: لن نقف متفرجين أمام روسيا ونحن لا نريد الحرب

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:26 م
وزير الخارجية الأوكرانى: لن نقف متفرجين أمام روسيا ونحن لا نريد الحرب وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "لن نقف متفرجين أمام استمرار روسيا في تعبئة القوات على الحدود"، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد الحرب ولا تخطط لهجوم، لكنها تركز على الحلول السلمية.

وأضاف كوليبا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، حسبما أوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم الثلاثاء، "روسيا مستمرة في تعبئة القوات على الحدود وزادت من حملتها الإعلامية المعادية لأوكرانيا، نحن لن نقف متفرجين، ولكننا لا نريد الحرب ولا نخطط للهجوم بل نركز على الحلول السلمية، والعالم لن يسمح لروسيا بتدمير أوكرانيا، وعليها أن تفهم ذلك".

وكان أمين عام الناتو قد أعرب، في وقت سابق اليوم، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع على الحدود الأوكرانية، داعيا روسيا إلى خفض التصعيد على الحدود الأوكرانية واحترام التزماتها الدولية، مؤكدا أن حلفاء الناتو سيستمرون في تقديم المساعدات الفنية إلى كييف لتأمين نفسها.

 


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حلف شمال الأطلسي

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