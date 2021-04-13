وزير التعليم العالى يستقبل السفير العُمانى بالقاهرة لبحث سبل التعاون العلمى

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أمس الإثنين، عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.



في بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على عمق العلاقات والتعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.



كما أكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العُمانيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.



وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإنجازات التي حققتها الوزارة بإنشاء جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.



وقدم الوزير دعوة إلى سفير عُمان، للقيام بجولة ميدانية بتلك الجامعات، للتعرف على ما تم من إنجازات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر تحت مبادرة "ادرس في مصر"، موجهًا الدعوة لقيام وفد من وزارة التعليم العالي العمانية لزيارة الجامعات المصرية لتبادل الخبرات بين الجانبين.



ومن جانبه، وجه السفير العُماني الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها المستمر للطلاب العُمانيين الدارسين في مصر، مؤكداً حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.



ووجه السفير العُماني الدعوة إلى الدكتور خالد عبد الغفار لزيارة سلطنة عمان وتنظيم معرض لمبادرة "ادرس في مصر" للترويج لها على نطاق بلاده، وجذب الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر.