"نور والكتاب العجيب" مسلسل كارتونى لمنظمة خريجى الأزهر يوميًا فى رمضان

كنب لؤى على

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف عن إنتاج مشترك لمسلسل "نور والكتاب العجيب"، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، و"مجلة نور" للأطفال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان يوميًا على شاشات القنوات الفضائية.



ويعرض مسلسل "نور والكتاب العجيب" للأطفال في ثلاثين حلقة، بشكل مشوق ممزوج بالمغامرة والخيال العلمي- أهم شخصيات واكتشافات العصر المصري القديم.



ويتناول المسلسل بأسلوب سهل وبسيط، أهم إنجازات الحضارة المصرية القديمة؛ ليتعرف الأطفال على تاريخ أجدادهم العظيم، والذين قدموا للعالم أهم حضارة أنارت وعلمت العالم؛ لتكون إلهاما لأطفالنا وحافزا للتفوق والإبداع، وتعزيزا لانتمائهم لوطنهم وفخرهم بتاريخهم.



المسلسل سيناريو وحوار د.نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، وبمشاركة الكاتب عمرو الطاروطي، وعبد المنعم حسين، وتصميم شخصيات للمبدع فواز محمد، ومراجعة تاريخية للباحث سامح الزهار، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم : الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، حجاج عبد العظيم، حنان سليمان، عادل خلف، والمسلسل إنتاج فني لشركة سينرجي، ونفذته شركة نهضة مصر للدعاية والإعلان.



ويقدم أغنية المسلسل الفنان مدحت صالح، من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطربيشي.

ويذاع المسلسل يوميا على قناة "dmc"، في الخامسة والنصف قبل المغرب، ويعاد في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا.