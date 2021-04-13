ننشر 6 محطات مرتبطة بمحاكمة خلية "داعش التجمع" بعد الحكم فيها بالمؤبد والمشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، كلمة النهاية في محكامة المتهمين بخلية داعش التجمع الأول، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة بعد حكم المؤبد والمشدد والبراءة. وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. تكوين الجماعة

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول كون التنظيم في غضون الفترة من 2012 وحتى 26 أبريل من عام 2019، داخل جمهورية مصر العربية، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضم إليه باقى المتهمين.

المحطة الثانية.. أولى الجلسات

في 13 سبتمبر 2020، ومع نظر أولى الجلسات، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

المحطة الثالثة.. الأحراز

في 16 سبتمبر 2020، فضت المحكمة أسطوانة عبارة عن حرز للمتهم الأول.

المحطة الرابعة.. مرافعة النيابة والدفاع

في 12 ديسمبر 2020 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة في القضية، ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع على مدار أكثر من جلسة.

المحطة الخامسة.. حجز الدعوى للحكم

في 10 فبراير قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع استمرار حبس المقبوض عليهم من المتهمين.

المحطة السادسة.. حكم المؤبد والمشدد والبراءة

في 12 أبريل الجاري قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، وبراءة 2 آخرين، وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

وجاء فى أمر الإحالة، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء فى أمر الإحال، إن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.