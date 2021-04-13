موريتانيا تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

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أعلنت لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأكدت اللجنة -في بيان ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وعليه فإن غرة شهر رمضان هو يوم غد الثلاثاء.