منسقة الأمم المتحدة تهنىء المصريين: رمضان شهر العطاء والتضامن .. فيديو

كتبت - هند المغربي

بثت منظمة الأمم المتحدة في مصر فيديو مصور للمنسقة المقيمة إلينا بانوفا بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تهنىء من خلاله المصريين بمناسبة شهر رمضان الكريم:

في رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر #رمضان الكريم،

المنُسقة المُقيمة للأمم المتحدة في #مصر🇪🇬 @elenapanovaUN تؤكد أن رمضان، شهر العطاء والتضامن، هو دعوة لدعم الفئات الأكثر ضعفا، كما تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها @WHO وتشجع التقدم للحصول على لقاح #كوفيد_19. pic.twitter.com/xLNXD9dQvi — United Nations Egypt (@UNEgypt) April 12, 2021

وأكدت بانوفا في رسالتها المصورة بالفيديو للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أن رمضان، شهر العطاء والتضامن، وهو دعوة لدعم الفئات الأكثر ضعفا، كما دعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وشجعت للتقديم على للحصول على لقاح كوفيد_19.