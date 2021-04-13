مقتل 34 مسلحا من طالبان خلال غارات جوية فى أفغانستان

أ ش أ

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 34 مسلحا من حركة طالبان، في غارات جوية بإقليم قندهار.

وذكر الجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء باختار الأفغانية - أنه تم استهداف المسلحين في مناطق بانجواي و شاه والي كوت وزهيري.

وأفاد تقرير آخر بأن القوات الأمنية منعت سلسلة انفجارات في قندهار من خلال الكشف عن مئات الألغام وإبطال مفعولها.

من ناحية أخرى، أفاد حاكم إقليم "فرح" الأفغاني تاج محمد جاهد بمقتل 3 مدنيين على الأقل وإصابة 24 شخصا آخرين في انفجار سيارة مفخخة وقع في مدينة "فرح"، كبرى مدن الإقليم الذي يحمل الاسم ذاته.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء عن جاهد قوله: إن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، مشيرا إلى أن المصابين بينهم 18 مدنيا و6 ضباط شرطة.

وألقى حاكم الإقليم، الواقع غربي البلاد، بلائمة الانفجار على حركة طالبان التي لم تدل بأيه تعليقات حتى الآن بشأنه.