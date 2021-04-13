مقتل 10 أشخاص جراء احتجاجات ضد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية

(وكالات)

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم خلال احتجاجات عنيفة ضد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أصيب أكثر من 20 آخرين في المظاهرات التي انطلقت في إقليم نورث كيفو.

وبدأت الاحتجاجات منذ نحو أسبوع وكانت سلمية إلى حد كبير لكنها شهدت أعمال عنف في اليومين الأخيرين.

وقالت السلطات إن شباباً في مدن جوما وبيني وبوتيمبو نصبوا حواجز ودمروا منازل وشركات وأشعلوا النار في إطارات السيارات، كما ظلت المدارس والشركات مغلقة، بينما ردت قوات الأمن بالقوة على المتظاهرين.

وكان الشبّان يحتجون على العنف المتزايد في شرق البلاد، وكذلك على ما عدّوه "تقاعس" قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية في وقت تشهد فيه البلاد زيادة كبيرة في الهجمات بالمنطقة خلال الأسابيع القلائل الماضية.