مفتى الجمهورية: التلفظ بنية الصيام جائز شرعا ورمضان شهر مضاعفة الحسنات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه لابد من النية بالصيام في أول ليلة من ليالى شهر رمضان، موضحا أن التلفظ بالنية لصيام شهر رمضان جائز شرعا رغم أن النية محلها القلب، ولكن يجوز التلفظ بها .

وأضاف مفتى الجمهورية، في تصريحات لبرنامج "كتب عليكم الصيام"، المذاع على قناة صدى البلد، أن رمضان شهر الخير، ويزيد فيه رزق المؤمن كما أنه شهر رمضان هو شهر مضاعفة الحسانات وبالتالي نفرح بقدوم هذا الشهر كما كان يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الرسول صلى الله علي وسلم عن هذا الشهر " من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه".

وتابع مفتى الجمهورية: رمضان أيضا شهر الصبر والتوبة، حيث إن التوبة تحتاج لزمن ماضى وحال ومستقبل فلابد أن تندم على ما فات وتصر على أنه في المستقبل ستقلع عن هذه الذنوب إذا كنت مستمرا فيه.