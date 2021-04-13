مظاهرات فى مينيابوليس لليوم الثانى واشتباكات مع الشرطة بعد مقتل شاب أسود

كتبت رباب فتحى

اشتبكت الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين لليلة ثانية في ضواحي مينيابوليس بعد مقتل الشاب الأسود داونت رايت البالغ من العمر 20 عامًا يوم الأحد، فى الوقت الذى لم تنته فيه محاكمة الضابط ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد.

واجتاحت العديد من وكالات إنفاذ القانون ضاحية مركز بروكلين مساء الاثنين ، وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وغيرها من القوة غير المميتة لتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا خارج مقر الشرطة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

أصدر حاكم ولاية مينيسوتا ، تيم فالز ، حظر تجول في الساعة السابعة مساءً في أعقاب الاضطرابات التي وقعت ليلة الأحد ، لكن حشدًا كبيرًا من المتظاهرين تحدوا الأوامر الشفوية من قبل الشرطة بالعودة إلى منازلهم. أطلقت الشرطة وابل من الغاز المسيل للدموع والدخان ورذاذ الفلفل ، في البداية من خلف سياج محصن حديثًا ، قبل التقدم ودفع المتظاهرين الباقين إلى الخلف.

ورد بعض المتظاهرين بإطلاق ألعاب نارية تجاه الشرطة بينما دق المحتجون على الطبول وهتف الناس باسم رايت.

ووقعت المواجهات بعد ساعات من نشر شرطة مركز بروكلين لقطات كاميرا للجسد لإطلاق النار ، الذي وقع مساء الأحد ، يظهر مقتل الرجل الأسود الأعزل. ووصف قائد الشرطة ، تيم جانون ، إطلاق النار بأنه "عرضي" بعد أن ظهر الفيديو للضابطة ، التى تم تحديدها لاحقًا على أنها كيم بوتر العاملة فى القوة منذ 26 عامًا ، تهدد باستخدام الصاعق قبل إطلاق النار.

تم توقيف رايت بسبب مخالفة مرورية مزعومة وقتل بالرصاص بعد مشاجرة قصيرة مع الضباط.