اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 38 رحلة جوية تنقل خلالها 2697 راكبا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:02 م
مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 38 رحلة جوية تنقل خلالها 2697 راكبا مطار القاهرة الدولى -أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسير مصر للطيران غداً الأربعاء 38 رحلة جوية بمعدل 25 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، أبوجا، باريس، روما، اسطنبول، امستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا" و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحنجوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2697 راكبا.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.
 
61c6dcdd-8b14-42b2-95d7-72ae80317463

 


وزارة الطيران

شحن جوي

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة