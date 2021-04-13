مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 38 رحلة جوية تنقل خلالها 2697 راكبا

كتب أحمد مصطفى

تسير مصر للطيران غداً الأربعاء 38 رحلة جوية بمعدل 25 رحلة دولية إلى كل من "واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، أبوجا، باريس، روما، اسطنبول، امستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا" و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحنجوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2697 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.