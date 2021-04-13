وكانت مصادر أفغانية ذكرت اليوم الثلاثاء، أن 10 على الأقل من أفراد الجيش الوطنى الأفغانى لقوا حتفهم، فيما أصيب 3 آخرون إثر هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" فى إقليم "بلخ" الواقع شمالى البلاد.