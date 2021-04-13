كابول (أ ش أ)

لقى 5 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار منجم فحم فى إقليم بغلان شمالى أفغانستان، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم، جاويد بشارات، قوله إن الحادث وقع صباح اليوم فى منطقة "نهرين" وكان عمال المنجم مشغولين فى العمل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل .

وكانت مصادر أفغانية ذكرت اليوم الثلاثاء، أن 10 على الأقل من أفراد الجيش الوطنى الأفغانى لقوا حتفهم، فيما أصيب 3 آخرون إثر هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" فى إقليم "بلخ" الواقع شمالى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن هذه المصادر قولها إنه تم شن الهجوم على موقع أمنى فى إحدى القرى بمقاطعة "شيمتال" فى الإقليم، مشيرة إلى أن مسلحى الحركة اتخذوا 5 آخرين من أفراد الجيش كرهائن.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن هذا الهجوم.