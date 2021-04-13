مصرع شاب بالإسماعيلية تناول جرعة هيروين زائدة بعد هروبه من مصحة للعلاج

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى شاب 21 عامًا مصرعه، بسبب تناول جرعة هيروين" زائدة، تناولها بعد هروبه من إحدى المصحات للعلاج بالإسماعيلية، وتم نقله لمشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء وتسليم الجثمان لذويه.

تلقي اللواء ياسر نشآت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد إيهاب مصطفي مأمور، قسم ثانٍ الإسماعيلية يفيد مصرع شاب مقيم بالقاهرة إثر تناوله جرعة مواد مخدرة زائدة من مخدر الهيروين.

انتقل ضباط البحث الجنائي بقسم ثان برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس المباحث لمكان البلاغ وتبين أن الشاب كان محتجز داخل مصحة لعلاج الإدمان في قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ونجح الشاب في الهرب من المصحة بالقفز من أعلي سور المصحة، وتوجه لصديق له الذى منحه جرعة المواد المخدرة احتفالاً بعودته، إلا انه لم تمر دقائق معدودة ليدخل الشاب فى نوبة من التشنجات ويتوفى فى الحال.

وأمر المستشار شريف معتز رئيس نيابة ثان وثالث بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء وتسليم الجثمان لذويه.