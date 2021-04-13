مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا من خربة الفارسية بالأغوار الشمالية بعد مداهمة خيام ذويه، وتفتيشها، كما اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية طبيبًا بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه في مدينة البيرة.

وفى القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واعتقلت شخصًا عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة جنين على حاجز زعترة العسكرى جنوب مدينة نابلس.