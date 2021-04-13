اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:06 ص
خالد صلاح
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مرحب شهر الصوم.. إمساكية شهر رمضان ومواقيت الصلاة والإفطار طوال الشهر الكريم

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:37 ص
مرحب شهر الصوم.. إمساكية شهر رمضان ومواقيت الصلاة والإفطار طوال الشهر الكريم أمسكية رمضان

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يحتفل المسلمين حول العالم بشهر رمضان المعظم، اليوم الثلاثاء بأول أيام شهر رمضان المعظم لعام 2021.
 
ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، والتى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام، فيكون أول أيام رمضان الثلاثاء اليوم 13 أبريل الموافق 1 رمضان، أقصر أيام الشهر المعظم فى عدد ساعات الصيام التى تصل هذا اليوم  14 ساعة و 41 دقيقة.
 
وتصل ساعات الصيام فى أول أيام رمضان  14 ساعة و 41 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
 
 
- الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (1)

 

- الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (2)

 

- الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (3)

 

- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (4)

 

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (5)

 

- الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (6)

 

- الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (7)

 

- الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (8)

 

- الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (9)

 

- الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (10)

 

- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (11)

 

- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (12)

 

- الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (13)

 

- الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (14)

 

- الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (15)

 

- الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (16)

 

- الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (17)

 

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (18)

 

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (19)

 

- الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (20)

 

- الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (21)

 

- الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (22)

 

- الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (23)

 

- الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (24)

 

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (25)

 

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (26)

 

- الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (27)

 

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (28)

 

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (29)

 

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (30)
 

 

 

 

 


أمسكية رمضان

مواعيد الصلاة فى رمضان

موعد الامساك

موعد الإفطار فى رمضان

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