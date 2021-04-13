اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:00 م
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مترو الأنفاق يمد ساعات تشغيل خطوطه الثلاثة اليوم للثانية صباحا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:00 م
مترو الأنفاق يمد ساعات تشغيل خطوطه الثلاثة اليوم للثانية صباحا مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو ، مد ساعات التشغيل اليوم الثلاثاء، حتى الثانية صباحا مع أول أيام رمضان، لتصل إلى 21 ساعة يوميا، بحيث يستمر التشغيل اليومى طوال رمضان حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا.
 
وتشمل جداول التشغيل قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص ، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص ، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص.
 
كما تضم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة 1 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 1473 ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق ، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة  إلى ( 510 ) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة - عدلى منصور إلى ( 351 ) رحلة.
 
 وتضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث. 
 
وتعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، كما أنه تم إصدار تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.

 


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